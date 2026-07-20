Sono partiti dall’Agrigentino i primi presidi “SanitàXTutti” davanti agli ospedali siciliani, lanciati tramite una call to action, dal Movimento 5 Stelle Sicilia per raccogliere le istanze dei cittadini in tema di sanità. Le prime iniziative si svolgono a Canicattì davanti all’ospedale Barone Lombardo e ad Agrigento presso l’ospedale San Giovanni di Dio. Negli scorsi giorni infatti il Movimento 5 Stelle Sicilia aveva rilanciato il portale https://www.sossanitasiciliana.it/ che consente a cittadini e operatori di poter denunciare disservizi e lungaggini del sistema sanitario in Sicilia, segnalazioni che diventeranno atti parlamentari o interventi concreti e immediati presso le direzioni generali delle Asp.

“Lo abbiamo annunciato e lo stiamo facendo – spiegano il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola, i deputati Angelo Cambiano e Ida Carmina e la coordinatrice provinciale del M5S di Agrigento, Miriam Russello – si tratta di una iniziativa che promuove la tutela del diritto della salute dei cittadini siciliani, ma anche per supportare i medici, gli infermieri e tutti quegli operatori sanitari che fanno il massimo in una sanità che è purtroppo ridotta all’assoluto disastro per colpa delle strategie politiche del centrodestra che governa la Sicilia da 9 lunghi anni”.

“Ringraziamo i cittadini, gli attivisti, i consiglieri comunali e i gruppi territoriali che si stanno attivando e stanno realizzando queste iniziative. Non escludiamo ispezioni a campione negli ospedali siciliani per constatare e rendere pubblico quanto, ogni giorno e loro malgrado, i cittadini siano costretti ad affrontare negli ospedali siciliani” – concludono Di Paola, Cambiano e Carmina.

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