“Una situazione inaccettabile che rischia di troncare il futuro professionale di centinaia di docenti siciliani e non solo”. Lo scrive l’onorevole Giovanna Iacono (Partito Democratico), componente della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, che ha inviato oggi una formale lettera di sollecito ai Ministri dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Al centro dell’iniziativa c’è la complessa e paradossale vicenda degli ex studenti dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento. “A seguito di alcuni provvedimenti ministeriali adottati nel 2023 contro l’istituto agrigentino – continua Iacono -, i diplomi accademici conseguiti regolarmente negli anni precedenti sono stati improvvisamente dichiarati non validi ai fini dell’accesso all’insegnamento”.

“Il provvedimento retroattivo – prosegue la deputata – sta avendo ricadute drammatiche su lavoratrici e lavoratori che, in assoluta buona fede e fidandosi delle istituzioni, hanno utilizzato quei titoli – all’epoca pienamente riconosciuti – per iscriversi alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps), superare concorsi, conseguire abilitazioni come il Tfa Sostegno e prestare servizio nelle scuole pubbliche, garantendo per anni la continuità didattica, specialmente agli alunni con disabilità”.

Di fronte al perdurare del silenzio del Governo su una precedente interrogazione parlamentare presentata sullo stesso tema, l’on. Iacono torna a chiedere un intervento tempestivo e risolutivo per sanare la situazione, tutelando il legittimo affidamento degli insegnanti coinvolti e salvaguardando l’esperienza professionale già maturata sul campo.

Di seguito si riporta il testo integrale della lettera inviata ai Ministri: al Ministro dell’Università e della Ricerca, Prof.ssa Anna Maria Bernini, e al Ministro dell’Istruzione e del Merito

Prof. Giuseppe Valditara.

“Egregi Ministri, con la presente desidero richiamare la Vostra attenzione sulla interrogazione parlamentare da me presentata in merito alla vicenda dell’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, che, a distanza di settimane dal deposito, non ha ancora ricevuto alcun riscontro. La questione riguarda centinaia di ex studentesse ed ex studenti che hanno conseguito regolarmente i diplomi accademici presso l’istituto in anni nei quali tali titoli erano pienamente spendibili e mai contestati dalle amministrazioni competenti. Sulla base di quei titoli, molti hanno avuto accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, partecipato a procedure concorsuali, frequentato percorsi universitari abilitanti, compreso il Tfa sostegno, e prestato servizio nella scuola pubblica, spesso per diversi anni”.

“Solo successivamente, a seguito dei provvedimenti adottati nel 2023 nei confronti dell’Accademia, gli stessi titoli sono stati ritenuti non validi ai fini dell’accesso all’insegnamento, con conseguenze gravissime per lavoratrici e lavoratori che hanno sempre operato in buona fede, facendo affidamento sulla validità di percorsi formativi mai messi in discussione fino a quel momento. È evidente che tale vicenda non possa ricadere esclusivamente su cittadini che hanno confidato nell’operato delle istituzioni e che oggi rischiano di vedere compromesso il proprio futuro professionale, nonostante abbiano già maturato esperienza nella scuola pubblica e garantito continuità didattica, in particolare agli alunni con disabilità”.

Per queste ragioni, Vi chiedo di voler esaminare con la massima urgenza la situazione e di adottare ogni iniziativa utile a individuare una soluzione che tuteli il legittimo affidamento degli interessati, salvaguardi i percorsi professionali già intrapresi e assicuri certezza giuridica rispetto ai titoli conseguiti e ai servizi già prestati. Confido in un Vostro tempestivo intervento e resto in attesa di un cortese riscontro, nella convinzione che questa vicenda meriti una risposta rapida e concreta nell’interesse delle persone coinvolte e del buon andamento dell’amministrazione”, l’onorevole Giovanna Iacono, gruppo parlamentare Pd- Idp, VII Commissione permanente Cultura, Scienza e Istruzione.

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