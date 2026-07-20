Si è dimesso da deputato dell’Assemblea regionale siciliana l’agrigentino Riccardo Gallo Afflitto, finito ai domiciliari per corruzione nell’ambito dell’inchiesta denominata “Corte dei miracoli”, che ha provocato un “terremoto” nella gestione del Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario, ente strumentale della Regione Siciliana con sede a Caltanissetta.

L’indagine ha portato alla luce un presunto scambio di favori dove le nomine ai vertici degli enti regionali venivano garantite in cambio di assunzioni per i familiari e amici, trasferimenti e appalti “pilotati”. Gallo Afflitto era stato eletto all’Ars nella lista di Forza Italia. Le sue dimissioni aprano le porte dell’Ars al primo dei non eletti nel collegio di Agrigento, Luigi Salvaggio, che nell’ultima tornata elettorale alle regionali ha ottenuto 7.340 preferenze.

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