Un passo avanti concreto per la sanità del territorio e per la tutela della salute mentale dei cittadini. L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha avviato il reclutamento di 18 psicologi da destinare alle Case di Comunità della provincia. L’iniziativa rientra nel piano di potenziamento dell’assistenza territoriale e punta a strutturare servizi di prossimità sempre più efficienti e vicini alla popolazione. I professionisti selezionati riceveranno incarichi della durata di sei mesi, con un impegno lavorativo fissato in 24 ore settimanali ciascuno.

La macchina delle assunzioni si è già messa in moto: nella giornata di oggi, i primi nove psicologi hanno firmato il contratto formale, dando il via alla prima fase operativa del piano. Per i restanti nove specialisti la firma è attesa a brevissimo giro, fino al raggiungimento del totale dei 18 innesti programmati dall’azienda sanitaria.



La presenza stabile di queste figure all’interno delle Case di Comunità permetterà di rafforzare in modo significativo la risposta psicologica sul territorio. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi specialistici, garantendo una presa in carico immediata dei bisogni legati alla salute mentale e offrendo un sostegno concreto sia ai singoli individui che ai nuclei familiari in difficoltà. La strategia aziendale punta a un modello di sanità integrata, capace di intercettare precocemente il disagio prima che si trasformi in patologia cronica.

«Il potenziamento della presenza degli psicologi nelle Case di Comunità – ha sottolineato il commissario straordinario dell’Asp di Agrigento – rappresenta un investimento importante sulla qualità e sulla prossimità dell’assistenza. Vogliamo contribuire a rendere i servizi territoriali sempre più capaci di rispondere ai bisogni delle persone, riconoscendo alla dimensione psicologica un ruolo fondamentale nei percorsi di cura e di prevenzione. Con le prime firme compiamo un passo concreto verso il completamento del reclutamento».

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