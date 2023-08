La Sanità di Agrigento in discussione – Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio sotto la lente dell’opposizione

Agrigento – Il consigliere di opposizione in Aula Sollano, Calogero Firetto, è intervenuto in merito alle notizie riguardanti il Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio. Dieci medici in turno negli ultimi tre giorni sono stati elogiati dal sindaco come soluzione definitiva, ma secondo Firetto rappresentano solo un palliativo temporaneo.

“L’espressione del sindaco che afferma ‘Non ci sono più problemi’ fa paura,” afferma Calogero Firetto in una nota stampa. “Come è possibile che un problema così grave e complesso sia stato risolto in soli 72 ore? È una visione superficiale e demagogica, lontana dalla realtà delle sfide che la sanità pubblica di Agrigento affronta.”

Calogero Firetto critica il modo in cui il sindaco si avvicina alle problematiche, definendolo superficiale e condizionato da logiche politiche locali e regionali. “La sanità non dovrebbe essere solo oggetto di strumentalizzazioni politiche, ma merita un approccio serio e rispettoso del diritto alla salute dei cittadini.”

Il Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio è da tempo sottoposto a una grave carenza di risorse umane e strumentali. Per vent’anni ha operato senza primario e al momento continua a essere privo di medici, con scarse risorse strumentali e spazi inadeguati. La situazione costringe i medici dell’ospedale a turni insostenibili.

“La realtà è che questa grave situazione non può essere risolta in pochi giorni,” sottolinea Firetto. “La tenuta del diritto universale alla salute sancito dalla Costituzione richiede un impegno ben più ampio e costante.”

Infine, Firetto fa appello al coraggio di affrontare i problemi reali e di contrastare politiche che, invece di occuparsi della sanità, “occupano la sanità.”

La questione della sanità pubblica ad Agrigento rimane una sfida complessa e il consigliere di opposizione, Calogero Firetto, si impegna a continuare a vigilare e a sollevare le problematiche al fine di garantire un servizio adeguato e rispettoso dei diritti dei cittadini.