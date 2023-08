Agrigento – Questa sera, presso il FAI – Giardino della Kolymbethra, si terrà un imperdibile appuntamento con gli “Aperitivi Letterari”. L’evento, intitolato “Scritti corsari. Ieri e oggi attraverso Pasolini” e curato da Beniamino Biondi, si preannuncia un’occasione straordinaria per esplorare la ricchezza e la profondità dei lavori di Pier Paolo Pasolini.

La serata avrà inizio con i saluti di Federica Vernon Sullivan Salvo e Giuseppe Lo Pilato, seguiti da un intervento di Maurizio Masone, presidente del Centro Pasolini di Agrigento. Successivamente, Beniamino Biondi tratterà due questioni fondamentali: analizzerà gli scritti corsari e luterani di Pasolini dal punto di vista della loro ricezione e del modo in cui lo stesso Pasolini ha contribuito a ridefinire l’intervento sulla politica e la società.

L’evento proseguirà affrontando il presente, cercando di adattare le previsioni di Pasolini ai temi complessi della lettura delle sue opere da parte del pensiero conservatore e antimoderno. Sarà un percorso affascinante che avrà come punto di partenza i testi di Pasolini e si arricchirà di suggestioni comparative con altri pensatori radicali.

Lo spettacolo sarà intervallato da letture, con gli inserti video di Fabrizio Gifuni e il suo “Omaggio a Pasolini” per la regia di Giuseppe Bertolucci. Le musiche, un richiamo alla classica di un’intera generazione, saranno affidate al maestro Angelo Sanfilippo e alla cantante Valeria Miccichè.

Per partecipare all’evento, è possibile ottenere informazioni sui costi e le prenotazioni chiamando il numero 3351229042 o contattando direttamente il Giardino della Kolymbethra.

L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20.30, con l’ingresso programmato da Porta V dalle ore 19.30 alle 21.30. Non perdete questa straordinaria occasione per immergervi nella genialità di Pier Paolo Pasolini e vivere un’esperienza culturale indimenticabile.