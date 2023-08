Allenamenti congiunti tra Pro Favara e Canicattì per prepararsi al meglio alle rispettive stagioni. Un’occasione preziosa per affinare tattiche e strategie. Incontri appassionanti in vista di una nuova stagione ricca di emozioni e sfide. #CalcioSiciliano

Gli appassionati del calcio siciliano saranno lieti di sapere che Pro Favara e Canicattì hanno organizzato allenamenti congiunti per prepararsi al meglio in vista delle rispettive stagioni. Pro Favara, squadra dai colori giallo blu, milita nel campionato di Eccellenza, mentre Canicattì, con i suoi colori bianco e rosso, è in Serie D.

Il programma di allenamenti congiunti promette di essere un’occasione preziosa per entrambe le squadre, permettendo ai giocatori di lavorare insieme e affinare le loro tattiche e strategie. Domani, alle ore 10.30, è prevista una partitella in famiglia, una sfida amichevole tra i giocatori del Pro Favara per testare le abilità e la compatibilità del gruppo.

Successivamente, il giorno 9, l’attenzione si sposterà a Ravanusa, dove il Pro Favara si confronterà con il Canicattì in un incontro che promette spettacolo e competizione. Il 13, la squadra si recherà a Casteltermini per continuare la preparazione, seguita da un altro allenamento il giorno 19 a Cammarata, entrambi con inizio alle ore 17.00.

Questi allenamenti condivisi rappresentano una preziosa opportunità, scoprendo nuove sinergie e costruendo una base solida per affrontare la stagione. I tifosi delle due squadre possono aspettarsi incontri appassionanti e l’impegno totale da parte dei giocatori.

La Sicilia vive di passione per il calcio, e queste date segnano l’inizio di una nuova stagione ricca di emozioni e sfide. Insieme, Pro Favara e Canicattì proveranno a raggiungere i loro obiettivi sportivi, portando il nome della Sicilia in alto e facendo onore ai loro colori.