Ha superato con esito positivo la visita di controllo il paziente di 103 anni sottoposto a un impianto di pacemaker presso il reparto di cardiologia dell’ ospedale di Canicattì. L’intervento, eseguito lo scorso 28 novembre dal primario Luciano Sutera Sardo , ha garantito una migliore qualità di vita all’anziano, che si appresta a compiere 104 anni.

Un intervento senza interferenze

Nonostante l’età avanzata del paziente, l’impianto del pacemaker è avvenuto senza problemi. Anche la successiva visita di controllo, effettuata ieri dallo stesso dottor Sutera Sardo , ha confermato il buon funzionamento del dispositivo, suscitando soddisfazione sia nel paziente che nei suoi familiari.

Il primario ha sottolineato l’importanza di garantire cure efficaci anche ai pazienti molto anziani, dichiarando:

“Hanno pieno diritto ad essere salvati e a continuare a vivere la loro vita a qualunque età siano giunti”.

Un reparto all’avanguardia

Il reparto di cardiologia dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì non è nuovo a interventi su pazienti ultracentenari. Nel marzo dello scorso anno , un impianto simile era stato eseguito con successo su una donna di 102 anni , dimostrando ancora una volta l’elevato livello di competenza e affidabilità della struttura.

Lo stesso dottor Sutera Sardo ha ribadito il valore del presidio ospedaliero, sottolineando come sia un punto di riferimento non solo per i cittadini di Canicattì e dell’hinterland, ma anche per pazienti provenienti da altre province, come Caltanissetta.

L’impegno dell’ASP per la sanità locale

L’ospedale Barone Lombardo continua a beneficiare del supporto della Direzione strategica dell’ASP di Agrigento , guidato dal direttore generale Giuseppe Capodieci, impegnato a garantire il potenziamento delle prestazioni sanitarie sia in termini qualitativi che quantitativi.

Grazie a questi investimenti e alla professionalità dei medici, il presidio di Canicattì si conferma un punto di eccellenza per la cardiologia e per la cura dei pazienti anziani.

