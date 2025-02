Siculiana è tra i Comuni in lizza per ospitare la IX edizione di “Jazz’Inn – Territori sostenibili”, l’evento promosso dalla Fondazione Ampioraggio che trasforma i territori selezionati in veri e propri laboratori di sviluppo e innovazione. L’iniziativa, in programma dal 29 settembre al 3 ottobre 2025, mira a coinvolgere aziende, startup, istituzioni e scuole per favorire la diffusione di modelli di crescita sostenibile e innovazione sociale.

Un’opportunità per lo sviluppo locale

Per Siculiana, la candidatura rappresenta un’occasione strategica per il rilancio del territorio. Il sindaco Peppe Zambito sottolinea il potenziale dell’evento nel creare sinergie tra pubblico e privato:

“Un’opportunità per promuovere modelli di sviluppo locali, favorendo il confronto con lo scopo di generare investimenti e avvicinare i giovani e le imprese alla conoscenza delle nuove tecnologie e delle metodologie di innovazione sociale e culturale. Inoltre, può rappresentare una significativa promozione di marketing territoriale, per l’intera provincia in occasione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.”

L’incontro tra imprenditori, amministratori e innovatori potrebbe tradursi in progetti concreti per il territorio, rendendolo più competitivo e attrattivo.

Innovazione e contrasto allo spopolamento

Uno degli obiettivi principali di Jazz’Inn è quello di attirare investimenti e talenti in contesti meno urbanizzati, creando le condizioni per invertire il fenomeno dello spopolamento.

“L’obiettivo è di attrarre imprese e talenti interessati a un modello di vita di benessere e innovazione tecnologica, per valorizzare il territorio e invertire il fenomeno dello spopolamento. La rete intorno a Jazz’Inn può generare idee per il futuro e individuare strategie attrattive per il territorio” ha aggiunto il sindaco Zambito.

L’evento si inserisce perfettamente in una fase di rilancio per la Sicilia occidentale, che nel 2025 vedrà Agrigento come Capitale Italiana della Cultura, offrendo ulteriore visibilità ai territori limitrofi.

Jazz’Inn: un format consolidato per il territorio

Dal suo lancio nel 2017, Jazz’Inn ha toccato diverse località italiane, portando avanti un modello di innovazione partecipata. Ogni edizione si propone di connettere il mondo dell’imprenditoria con le realtà locali, utilizzando strumenti come:

Tavoli di lavoro tematici su sviluppo e sostenibilità

Incontri tra startup e investitori

Laboratori per sperimentare nuove soluzioni tecnologiche

L’elemento distintivo di Jazz’Inn è la volontà di far emergere idee dal basso, valorizzando le peculiarità di ogni territorio ospitante.

Siculiana, candidata ideale?

La candidatura di Siculiana appare in linea con la filosofia dell’evento: un borgo con forti radici storiche e culturali, ma anche con il potenziale per sviluppare nuovi modelli di economia locale, grazie alla sua posizione strategica e alle sue risorse ambientali e turistiche.

Se selezionata, la cittadina agrigentina potrebbe diventare per cinque giorni un punto di riferimento per l’innovazione, ospitando esperti, aziende e giovani talenti interessati a disegnare il futuro delle comunità locali attraverso soluzioni sostenibili e tecnologiche.

La decisione finale su quale territorio ospiterà la IX edizione di “Jazz’Inn – Territori sostenibili” verrà annunciata nei prossimi mesi.

