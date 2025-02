Un venticinquenne disoccupato di Agrigento, con qualche precedente per droga, al culmine di una discussione, è andato su tutte le furie, scagliandosi contro la madre. Sono stati momenti difficili quelli vissuti, e forse non è stata neanche la prima volta, da una cinquantenne agrigentina.

A riportare la calma in un’abitazione nel centro storico della città dei Templi sono state le forze dell’ordine. La vittima, seppur preoccupata e spaventata per la reazione violenta del figlio, non ha formalizzato nessuna denuncia a suo carico. Stando a quanto è emerso, il giovane sembra reclamasse dei soldi ma la mamma si sarebbe rifiutata.

