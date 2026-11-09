L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento sbarca al Parlamento Europeo di Bruxelles per un riconoscimento di rilievo internazionale. Il commissario straordinario dell’Asp, Alessandro Delle Donne, è stato infatti invitato a partecipare alla prestigiosa riunione interparlamentare della Commissione per la sanità pubblica (Sant), in programma domani, martedì 10 novembre 2026.
L’incontro di altissimo profilo istituzionale riunirà europarlamentari e delegati dei vari Parlamenti nazionali. Il convegno, intitolato “Lessons Learnt from the Covid-19 Pandemic: Strengthening EU Health Resilience and Preparedness for Future Global Health Crises”, si propone di tracciare un bilancio della gestione della pandemia per delineare nuove strategie di prevenzione contro le future emergenze sanitarie globali.
Il manager Delle Donne porterà la propria esperienza sul campo in veste di relatore all’interno della prima sessione tematica, incentrata sulla creazione di un’architettura europea coordinata per la gestione delle crisi, la sicurezza degli approvvigionamenti medici e la pianificazione delle scorte strategiche tra l’Unione Europea e i singoli Stati membri.
Questo invito non rappresenta soltanto un prestigioso traguardo per il percorso professionale e manageriale del commissario straordinario, ma si traduce in un’importante vetrina per l’intera sanità agrigentina. L’Asp di Agrigento è così chiamata a incidere concretamente in un dibattito chiave per il futuro della salute pubblica continentale, confermando il valore della condivisione delle competenze maturate a livello locale all’interno dei più ampi scenari geopolitici europei.
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