Giornata di importanti incontri istituzionali oggi a Roma per il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, volato nella Capitale per preparare due grandi manifestazioni che vedranno la cittadina protagonista nei prossimi mesi. Il comune agrigentino si appresta infatti a vivere una stagione storica: il primo maggio ospiterà il Giovaninfesta, il grande raduno giovanile promosso dalla Diocesi, mentre nel 2027 celebrerà l’importante traguardo dei 400 anni dalla sua fondazione.

Nel corso della mattinata, il primo cittadino – che per l’occasione era accompagnato dal giornalista Alfonso Bugea – è stato ricevuto dal cardinale Baldo Reina presso la sede del Vicariato Romano, adiacente alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Successivamente, la delegazione si è spostata a Palazzo Montecitorio per un colloquio ufficiale con il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Al centro dei colloqui sono stati posti la valorizzazione dei giovani e il ruolo storico di Comitini, nota per essere la Città Tricolore più piccola d’Italia.

Gli incontri odierni hanno già prodotto i primi frutti concreti: il prossimo 4 febbraio un gruppo di ragazzi di Comitini sarà ospite alla Camera dei Deputati per una visita istituzionale guidata nei luoghi simbolo del Parlamento. Le trasferte romane non finiscono qui. Nigrelli ha annunciato che sono già in agenda nuovi tavoli istituzionali per le prossime settimane, anticipando inoltre che la comunità di Comitini avrà presto il privilegio di essere ricevuta per una solenne visita al Palazzo del Quirinale.

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