Le campagne adiacenti al carcere Pasquale Di Lorenzo di contrada Petrusa trasformate in una pista di decollo abusiva per rifornire i detenuti. È lo scenario inusuale scoperto nella notte tra sabato e domenica dagli agenti della Polizia Penitenziaria di Agrigento, che sono riusciti a intercettare e bloccare un sofisticato tentativo di introduzione illegale di droga e tecnologia all’interno della struttura carceraria. Il blitz ha portato al sequestro di un ingente carico: oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti divise tra cocaina, marijuana e hashish, a cui si aggiungevano telefoni cellulari, schede Sim, caricabatterie e un drone completo di tutti gli accessori per il volo.

A finire nei guai è stato un uomo originario della provincia di Catania, denunciato all’Autorità giudiziaria; l’indagato è stato sorpreso mentre pilotava il velivolo insieme a un complice che, sfruttando il buio della notte, è riuscito provvisoriamente a dileguarsi e sul quale sono ora concentrate le indagini per l’identificazione. La notizia del brillante intervento è stata diffusa dal Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria).

L’organizzazione sindacale, nel congratularsi con il personale in servizio ad Agrigento, ha colto l’occasione per riaccendere i riflettori su un’emergenza nazionale: l’uso sempre più spregiudicato della tecnologia da parte delle organizzazioni criminali per violare i perimetri carcerari. Il traffico di droga e smartphone negli istituti di pena – come ricordato dal sindacato – rappresenta una piaga su cui numerosi Procuratori della Repubblica in tutta Italia continuano a chiedere a gran voce interventi normativi e tecnologici straordinari.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp