Ingrana la marcia e affonda il piede sull’acceleratore, sfrecciando via dal distributore con lo sportello dell’auto ancora spalancato. È la mossa fulminea con cui una trentaduenne di Sciacca ha mandato all’aria il piano di un rapinatore solitario in via Pompei, riuscendo a mettersi in salvo insieme all’amica che viaggiava con lei. Secondo quanto ricostruito, la giovane si trovava in sosta all’interno di un distributore di carburante al volante della propria utilitaria, in compagnia di un’amica. All’improvviso, un’altra vettura si è affiancata alla loro macchina e ne è sceso uno sconosciuto.

L’azione è scattata in un istante: il malvivente ha raggiunto lo sportello dell’utilitaria, lo ha aperto di colpo e, minacciando la conducente, ha intimato la consegna immediata del portafogli e di tutto il denaro. Di fronte al pericolo improvviso, la trentaduenne non si è lasciata paralizzare dalla paura.

Con una prontezza di riflessi decisiva, nonostante la portiera fosse ancora aperta, ha ingranato la marcia e ha piantato il piede sull’acceleratore, sfrecciando via dall’area di servizio e lasciando il rapinatore a mani vuote. Subito dopo lo scampato pericolo, la donna si è recata presso la locale stazione dei Carabinieri per formalizzare una denuncia a carico di ignoti. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e risalire all’identità dell’uomo in fuga.

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