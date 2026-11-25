I biancazzurri tornano al “Vito Di Marco” per disputare gli ultimi minuti della sfida sospesa il 15 novembre dopo la tragedia sugli spalti. Il risultato non cambia: l’Akragas porta via un punto da un campo difficile e sale a quota 15.

Sette minuti per mettere la parola fine a una partita che difficilmente potrà essere ricordata soltanto per ciò che è accaduto sul terreno di gioco. Kamarat e Akragas sono tornate in campo allo stadio “Vito Di Marco” di Cammarata per completare la sfida interrotta lo scorso 15 novembre dopo il malore e la successiva morte di Domenico Sciacchitano, 63 anni, tifoso della formazione di casa. Si ripartiva dallo 0-0 e da una situazione particolare, con pochissimo tempo a disposizione e inevitabilmente con una partita completamente diversa rispetto a quella iniziata dieci giorni prima. In appena sette minuti poteva succedere di tutto: un episodio, una palla inattiva o una disattenzione avrebbero potuto cambiare il risultato di una gara rimasta fino a quel momento in equilibrio. L’Akragas ha gestito con attenzione gli ultimi minuti, evitando rischi e portando a casa un pareggio su un campo tradizionalmente difficile. Il risultato è rimasto così quello maturato fino al momento della sospensione: 0-0.

Un punto che porta i biancazzurri di Fabrizio Cammarata a quota 15 in classifica, mentre il Kamarat sale a 18. Per l’Akragas si chiude così definitivamente una trasferta complicata, contro un avversario solido e in un contesto nel quale, inevitabilmente, l’aspetto sportivo è passato in secondo piano. La partita dello scorso 15 novembre era stata sospesa dopo il malore accusato sugli spalti da Domenico Sciacchitano. I soccorsi erano stati immediati e sul terreno di gioco era atterrato anche l’elisoccorso. Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, per il tifoso non c’era stato nulla da fare. Di fronte alla tragedia, le due società e il direttore di gara avevano condiviso la scelta di fermarsi. Una decisione di responsabilità e rispetto che aveva unito Kamarat e Akragas in uno dei momenti più dolorosi che possano verificarsi all’interno di uno stadio. Il giudice sportivo aveva poi disposto la prosecuzione dell’incontro per i minuti mancanti. Oggi il ritorno in campo e il definitivo 0-0. Si chiude così una partita durata, di fatto, dieci giorni. Un punto a testa, ma soprattutto il ricordo di Domenico Sciacchitano, davanti al quale il risultato continua inevitabilmente a passare in secondo piano.

Nella foto la sfida che fu sospesa

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