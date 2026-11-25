Sabato 28 novembre alle 19 l’appuntamento con “Voci e suoni del classicismo”, promosso dalla Filarmonica Santa Cecilia. Atteso anche il debutto dei Piccoli Cantori. Ingresso libero.

Agrigento rende omaggio a Wolfgang Amadeus Mozart nel 270° anniversario della sua nascita. Sabato 28 novembre, alle ore 19, il complesso monumentale di Santo Spirito ospiterà il concerto “Voci e suoni del classicismo”, un viaggio attraverso le diverse stagioni creative del compositore austriaco, dalle opere giovanili ai capolavori della maturità.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Filarmonica Santa Cecilia, in collaborazione con la Sicily Orchestra e InChorus, con il patrocinio del Comune di Agrigento.

Protagonisti della serata saranno il coro della Filarmonica Santa Cecilia e il quintetto d’archi della Sicily Orchestra, con la partecipazione del soprano Alida Capobianco e di Daysi Chianetta all’organo. La direzione musicale sarà affidata al maestro Emanuele Di Bella.

Particolarmente significativo sarà il debutto dei Piccoli Cantori di Santa Cecilia di Agrigento, formazione di recente costituzione diretta da Laura Gallo. I giovani interpreti eseguiranno due brani mozartiani dedicati alla pace e alla concordia tra i popoli.

L’appuntamento intende avvicinare il pubblico al linguaggio musicale di Mozart, raccontando attraverso le sue composizioni l’evoluzione artistica di un genio precoce che ha segnato profondamente la storia della musica occidentale.

L’ingresso al concerto è libero.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp