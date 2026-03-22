L’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona cresce di anno in anno. La conferma arriva dai nuovi iscritti che frequenteranno l’anno scolastico 2026/2027: in totale 190. Tra le scelte dei giovani studenti ci sono l’indirizzo socio-sanitario (per il professionale), meccanica e meccatronica ed elettronica ed elettrotecnica (per il tecnico), e manutenzione tecnica, odontotecnico, ottico e informatica.

Soddisfatto la dirigente scolastica dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio per l’ottimo risultato, frutto della sempre costante attenzione all’ampliamento qualitativo dell’offerta formativa. Da ricordare che l’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona offre la possibilità ai suoi studenti di prendere parte al prestigioso accreditamento Erasmus+ che consente di svolgere periodi di studio in varie città europee.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp