San Valentino è in arrivo: quali sono i migliori gadget personalizzati?

Il giorno di San Valentino rappresenta la giusta occasione, per molte aziende, per proporre gadget personalizzati destinati non solo alla clientela ma anche ai partner commerciali. La data consacrata alla festa degli innamorati è un appuntamento ormai immancabile, non solo per chi ha la fortuna di avere un partner, ma anche e soprattutto per i marchi che vogliono sfruttare questo evento dal punto di vista promozionale. Ecco perché vale la pena di riflettere con la massima attenzione sui migliori regali da proporre, scegliendo gadget ad hoc di sicuro impatto.

Perché regalare gadget a San Valentino

Questa è un’occasione da non lasciarsi scappare per mostrarsi attenti e premurosi verso chi, in fin dei conti, rende possibile il successo di un business: non solo i clienti, dunque, ma anche i fornitori, i dipendenti e i colleghi. Sono tutti soggetti con i quali è molto importante instaurare e poi coltivare delle relazioni soddisfacenti, tali da garantire affari migliori, una produttività più elevata e maggiori vendite. E anche se qualcuno pensa che San Valentino sia un giorno come tanti, il piacere di ricevere un gadget personalizzato non può comunque essere cancellato o messo in discussione.

Gli effetti dei gadget promozionali

Che si tratti di portachiavi personalizzati , di t-shirt, di ombrelli, di penne stilografiche, di pen drive usb o di qualsiasi altro prodotto, un gadget promozionale lascia di sicuro il segno e ha un effetto positivo nei confronti del destinatario. Ovviamente, questa constatazione è vera solo nel caso in cui il gadget in questione venga scelta con cura e non sia un oggetto fine a sé stesso, ma abbia una sua utilità. Si deve trattare, insomma, di un articolo che possa essere usato nella vita di tutti i giorni, e che al tempo stesso rifletta anche la vision e la mission del marchio aziendale. Sarebbe un grave errore quello di trascurare il grande potere comunicativo che caratterizza i gadget, a cui si può ricorrere da un lato per rinforzare il rapporto con la clientela e dall’altro lato per rendere più solida quella che, nel linguaggio del marketing, viene definita brand identity.

Guida alla scelta del gadget giusto per San Valentino

In previsione del giorno di San Valentino è possibile scegliere un gadget appropriato senza difficoltà anche grazie alle numerose opzioni che si hanno a disposizione: si può godere di una notevole libertà di scelta visti i molti prodotti adatti all’occasione. Personalizzare i gadget è il vero segreto: è possibile decorarli con il logo aziendale, per esempio, ma anche con una scritta o un’immagine, magari scegliendo gli stessi colori del tema grafico della società.

A chi affidarsi

Per trovare un fornitore di gadget promozionali affidabili non si può fare altro che navigare sul sito di Gadget365.it , così da scoprire un’azienda che è una realtà ormai consolidata in questo settore. Forte di un’esperienza di più di 10 anni, Gadget365 mette a disposizione articoli di tutti i tipi, dai portachiavi personalizzati agli ombrelli, dalle usb ai lanyard. Tutti sono accomunati da qualità e longevità: e se non si sa quale prodotto scegliere, si può sempre chiedere un consiglio allo staff, che sarà ben lieto di dare suggerimenti e informazioni utili in proposito.

Un dono a tema

A prescindere dal destinatario, il gadget scelto per San Valentino deve essere caratterizzato da un design a tema, magari improntato a uno spirito romantico: cuori, fiori, eccetera. Se l’estetica è importante, comunque, ancora di più lo è la funzionalità: come abbiamo già accennato, affinché un gadget promozionale abbia successo è indispensabile che lo si possa utilizzare davvero, magari nella vita di tutti i giorni. Dei validi esempi da questo punto di vista possono essere individuati negli accessori da scrivania, grazie a cui gli uffici possono risultare più accoglienti e garantiscono un livello di comfort più elevato. Le cornici portafoto sono un must che non passa mai di moda, adatte sia a un contesto domestico che al posto di lavoro.

Le candele: un regalo perfetto

Un altro esempio di gadget promozionale azzeccato per l’evento di San Valentino è offerto dalle candele, che hanno il pregio di poter essere personalizzate e decorate con facilità, con l’aggiunta del logo aziendale, soprattutto se sono in vetro colorato. Buon San Valentino a tutti, allora!