Covid in provincia di Agrigento: altri 3 morti, e 210 nuovi casi

Altri tre decessi per Covid: ad Agrigento, Porto Empedocle e Ribera, e nelle ultime 24 ore, registrati 210 nuovi casi positivi al Covid-19, a fronte di 2.673 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 50.143 (1 marzo 2020 – 14 febbraio 2022). In totale i guariti salgono a 37.455. Gli attuali positivi sono 12.233, di cui 12.178 in isolamento domiciliare, e 55 ricoverati in ospedale. Salgono a 6 le persone che si trovano in terapia intensiva, 2 all’ospedale “Parlapiano” di Ribera, e 4 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Gli altri ricoverati: 26 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 22 all’ospedale di Agrigento, e 1 in struttura lowcare. Complessivamente 455 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 259.204 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 14 febbraio 2022 sono 1.935.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 14 febbraio: Agrigento 6.352 (1.935 attuali contagiati, 4.385 guariti e 32 deceduti); Alessandria della Rocca 253 (44 attuali contagiati, 208 guariti e 1 deceduto); Aragona 724 (216 attuali contagiati, 502 guariti e 6 deceduti); Bivona 205 (36 attuali contagiati, 168 guariti e 1 deceduto); Burgio 226 (44 attuali contagiati, 181 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 220 (25 attuali contagiati, 192 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 368 (57 attuali contagiati, 305 guariti, e 6 deceduti); Camastra 265 (54 attuali contagiati, 206 guariti, e 5 deceduti); Cammarata 868 (354 attuali contagiati, 512 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 1.278 (363 attuali contagiati, 897 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 5.000 (1.236 attuali contagiati, 3.714 guariti e 50 deceduti); Casteltermini 795 (211 attuali contagiati, 578 guariti e 6 deceduti); Castrofilippo 417 (96 attuali contagiati, 315 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 428 (54 attuali contagiati, 371 guariti e 3 deceduti); Cianciana 302 (56 attuali contagiati, 240 guariti e 6 deceduti); Comitini 121 (17 attuali contagiati, e 104 guariti); Favara 4.519 (876 attuali contagiati, 3.615 guariti e 28 deceduti); Grotte 544 (140 attuali contagiati, 401 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 157 (35 attuali contagiati, 121 guariti e 1 deceduto); Licata 4.537 (1.254 attuali contagiati, 3.248 guariti, 35 deceduti); Lucca Sicula 152 (8 attuali contagiati, 143 guariti, 1 deceduto); Menfi 915 (236 attuali contagiati, 668 guariti e 11 deceduti); Montallegro 242 ( 9 attuali contagiati, 227 guariti e 6 deceduti); Montevago 183 (34 attuali contagiati, 147 guariti e 2 deceduti); Naro 824 (222 attuali contagiati, 590 guariti e 12 deceduti); Palma di Montechiaro 3.488 (890 attuali contagiati, 2.569 guariti e 29 deceduti); Porto Empedocle 1.917 (434 attuali contagiati, 1.467 guariti, e 16 deceduti); Racalmuto 869 (162 attuali contagiati, 701 guariti e 6 deceduti); Raffadali 1.581 (478 attuali contagiati, 1.085 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 1.571 (486 attuali contagiati, 1.074 guariti, 11 deceduti); Realmonte 521 (111 attuali contagiati, 406 guariti e 4 deceduti); Ribera 2.677 (204 attuali contagiati, 2.445 guariti e 28 deceduti); Sambuca di Sicilia 454 (24 attuali contagiati, 403 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 225 (49 attuali contagiati, 168 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 1.043 (484 attuali contagiati, 554 guariti e 5 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 96 (20 attuali contagiati, e 76 guariti); Santa Elisabetta 162 (51 attuali contagiati, 110 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 661 (111 attuali contagiati, 540 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 362 (73 attuali contagiati, 286 guariti e 3 deceduti); Sciacca 3.337 (860 attuali contagiati, 2.440 guariti e 37 deceduti); Siculiana 660 (103 attuali contagiati, 551 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 105 (19 attuali contagiati, 85 guariti e 1 deceduto).

Sono 67 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.