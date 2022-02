Fattura elettronica e Scontrini telematici emessi da Woocommerce grazie a Gestisco Italia

La fattura elettronica è ad oggi l’unico formato utilizzabile per l’emissione dei documenti contabili. Entrata in vigore il 1 gennaio 2019 inizialmente era obbligatoria per tutti i possessori di partita IVA, fatto salvo coloro che la legge aveva previsto come esonerati. In particolare ci si riferisce a coloro che operano in particolari regimi fiscali come i forfettari.

Per tali soggetti rimaneva intatta la possibilità di aderire alla fatturazione elettronica volontariamente. Perchè si dovrebbe decidere di utilizzare la fattura elettronica spontaneamente? Perchè sembra rendere tutto il processo di vendita molto più semplice e snello.

La fattura elettronica non è stata l’unico cambiamento che i professionisti hanno dovuto affrontare, in effetti era già previsto sia lo scontrino elettronico che i corrispettivi telematici. Quello che serviva era qualcuno che potesse semplificare l’intero processo come ha fatto Gestisco Italia e come potrai leggere di seguito e al link fatturapro.click.

Fattura elettronica: come si emette

Come detto anche in apertura la fattura elettronica è la nuova modalità con cui a seguito di uno scambio di beni o di servizi viene emesso il documento fiscale di riferimento. Nello stesso momento in cui è stato introdotto il meccanismo della fattura elettronica è stato pensato anche a una serie di modifiche che avrebbe coinvolto l’intero modo di tenere la contabilità.

Ecco che sono comparsi scontrino elettronico e corrispettivi telematici. Se per la fattura elettronica si ha bisogno di piattaforme online specifiche o di software gestionali, per lo scontrino elettronico sembrava essere indispensabile un nuovo registratore di cassa.

Insomma la fattura elettronica non si differenzia molto dalla fattura cartacea, se si prendono in considerazione gli elementi che non possono mancare. Quello che invece differenzia le due modalità è il bisogno per la fattura elettronica di un dispositivo con connessione internet, che sia un tablet, un pc o uno smartphone, poco importa.

Un dispositivo con connessione web è indispensabile per trasmettere il documento al Sistema di Interscambio incaricato di essere allo stesso tempo organo di controllo e postino di questo nuovo documento.

Fattura elettronica, scontrino e Woocommerce

Ma cosa lega la fattura elettronica, lo scontrino elettronico e Woocommerce? Forse per spiegarlo dovremmo fare un passo indietro e spiegare alcune cose. Woocommerce è la piattaforma più utilizzata da coloro che hanno uno shop online.

Sappiamo bene quanto la vendita e l’acquisto sul web siano ormai molto comuni, nonostante l’iniziale diffidenza da parte di tutti. Se da un lato vi erano i commercianti timorosi di perdere clienti, dall’altra si avevano i consumatori che temevano frodi a loro discapito.

Ad oggi tutto ciò sembra superato e ha lasciato spazio allo shop online fonte di vantaggi sia per l’una che per l’altra parte. Ritornando a Woocommerce questa è la piattaforma spesso utilizzata per gli e-commerce, in quanto unisce le funzionalità di quest’ultimo con quelle di WordPress.

Come si potrà dedurre anche tutti coloro che hanno uno shop online hanno bisogno di emettere scontrino e fattura. Fino a non molto tempo fa, si doveva procedere separatamente dalla vendita. La fattura elettronica doveva essere emessa con le dovute modalità e lo stesso vale per lo scontrino elettronico.

Il plugin di Gestisco Italia

La fattura elettronica e tutto ciò che ne consegue è stato un grande cambiamento per tutti i professionisti e per le loro modalità di gestione della parte fiscale dell’azienda. Gestisco Italia che da anni affianca le aziende ha deciso di continuare nel suo percorso e di fare in modo che la fattura elettronica non divenisse un problema.

Ha iniziato con FatturaPro grazie al quale le aziende hanno potuto gestire la fatturazione sottoscrivendo un semplice abbonamento senza bisogno di scaricare file o altri documenti. Ma non accontentandosi di questo ha continuato a lavorare e oggi ha lanciato il suo plugin WordPress.

Un plugin grazie al quale è possibile inviare fattura elettronica e anche scontrino elettronico, in maniera molto semplice, direttamente dal proprio account Woocommerce. Una piccola rivoluzione che è stata voluta da Gestisco che opera con la ferma convinzione che le nuove tecnologie e tutti i cambiamenti dovrebbero essere gestiti dalle aziende in maniera semplice, senza sentirsi in difficoltà, senza che il cambiamento sconvolga le modalità di azione dell’azienda stessa, rendendo tutto più difficile.