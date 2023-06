San Leone, uno di ritorno da un locale l’altra da un ristorante trovano le auto danneggiate

Di ritorno da un locale della movida e da un ristorante hanno trovato le loro autovetture danneggiate. Due agrigentini, increduli per l’accaduto, non hanno potuto fare altro che rivolgersi al 112. Poi hanno formalizzato le denunce, a carico di ignoti, alla polizia. I due danneggiamenti sono stati compiuti a San Leone a tarda sera. A pochi passi della spiaggia di viale delle Dune è stata presa di mira una Citroen C3, di proprietà di una donna, ma di fatto in uso al figlio ventitreenne disoccupato. Mentre il giovane si trovava in un locale qualcuno si è avvicinato al veicolo ed ha mandato in frantumi il parabrezza e s’è accanito sulla carrozzeria riempiendola di graffi. In un’altra zona di San Leone, una mano ignota, con l’utilizzo di un attrezzo acuminato, ha realizzato enormi rigature alla carrozzeria di una Fiat Panda, appartenente ad una pensionata cinquantottenne. La scoperta al momento di recuperare la macchina dopo essere uscita da un ristorante. I due episodi, stando alle prime investigazioni, non sembrerebbero essere collegati.