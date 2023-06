E’ accusato di una “raffica” di furti in esercizi commerciali: arrestato quarantacinquenne

Avrebbe messo a segno una “raffica” di furti in esercizi commerciali, ma anche in una chiesa, nel periodo compreso fra gennaio e aprile dell’anno in corso. I carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara hanno arrestato Luigi Caramanno, favarese di 45 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, agli arresti domiciliari, emessa dal Gip dietro richiesta della Procura della Repubblica. Le ipotesi di reato sono furto aggravato continuato e ricettazione. L’uomo è difeso dall’avvocato Daniele Re. Le indagini dei militari dell’Arma, che si hanno avvalse con il prezioso contributo delle immagini di telecamere di impianti di videosorveglianza, hanno permesso di accertare che l’indagato si sarebbe reso responsabile di svariati “colpi”, soprattutto in negozi, del territorio favarese.