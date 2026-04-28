Un malvivente, con il volto coperto e armato di coltello, ha rapinato davanti la porta di casa un pensionato ottantenne. Sotto la minaccia dell’arma da taglio si è fatto consegnare in soldi che aveva in tasca: poco più di 15 euro. Arraffato il denaro si è allontanato velocemente.

L’anziano non è rimasto ferito. Teatro del fatto, avvenuto l’altra mattina, la Discesa Porto Empedocle, fra le vie Garibaldi e Dante, ad Agrigento. La vittima s’è recata alla Stazione dei carabinieri ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. E i militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini.

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