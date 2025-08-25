Grande soddisfazione da parte dell’associazione Aps Rinascita e del sacerdote don Ombeni Mupenda della parrocchia di Maria Santissima della Pietà di Giardina Gallotti per l’ottima riuscita della festa patronale in onore Maria Santissima delle Grazie. “Una soddisfazione vedere la piazza piena di gente sia del posto sia proveniente da altri paesi agrigentini, divertita e coinvolta tutti gli 8 giorni di festeggiamenti affermano i componenti del direttivo di Aps Rinascita, Carmelina Pirrera, Calogero Cuffaro e Vittorio Terrazzino -. Abbiamo proposto eventi che potessero divertire e coinvolgere tutte le fasce di età”.

“Per 8 giorni Giardina Gallotti si è trasformata da quartiere periferico a cuore pulsante della città – continuano Pirrera, Cuffaro e Terrazzino -. Ringraziamo la comunità e gli sponsor perché se ogni evento è stato possibile é stato soprattutto grazie a loro; grazie all’architetto Sferrazza Papa per la competenza e la disponibilità, al Comune di Aragona per la concessione gratuita del palco, al Comune di Agrigento per il patrocinio gratuito, all’assessore comunale Costantino Ciulla e a tutti i volontari che a vario titolo hanno collaborato”.

