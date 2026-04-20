Sorpreso alticcio alla guida di un’autovettura per le strade di San Leone. I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Agrigento, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, un trentenne di Favara, operaio.
Il giovane deve rispondere dell’ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. E’ scattato anche il ritiro della patente e una maxi sanzione. Alla guida della vettura è stato fermato ad un posto di controllo dei militari dalle parti di viale Magellano.
Sottoposto al test dell’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico quasi tre volte superiore il limite consentito.
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