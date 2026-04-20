Un diciassettenne canicattinese con una ferita alla testa è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo. I medici in servizio gli hanno applicato numerosi punti di sutura. Non è grave. I polizotti del Commissariato di Canicattì, hanno avviato le indagini per ricostruire come sono andati i fatti.

Secondo una prima ricostruzione – tutta da confermare – sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro all’interno di un locale al culmine di un litigio con un coetaneo. Gli agenti, dopo le prime investigazioni, hanno identificato tre ragazzi che sarebbero stati presenti al momento dei fatti.

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