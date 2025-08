L’estate entra nel vivo e il MIA Garden di San Leone si prepara a regalare tre serate esplosive che trasformeranno la costa agrigentina in un grande palco sotto le stelle. Una programmazione di alto livello, tra musica, spettacolo ed energia, pronta a conquistare il pubblico più giovane e non solo.

Si parte venerdì 8 agosto con il ritorno di una leggenda della musica dance: Gigi D’Agostino. Il “Capitano” che ha fatto ballare intere generazioni con brani cult come L’Amour Toujours, Bla Bla Bla e The Riddle, salirà sul palco del MIA per un dj set attesissimo, carico di emozione, energia e ricordi.

Sabato 9 agosto sarà la volta dell’evento più infuocato dell’estate: Wonderland – Noche de Fuego. Una serata ad alto tasso spettacolare, tra fiamme scenografiche, performer mascherati e musica senza tregua. Un format amato in tutta Italia che promette una notte di pura adrenalina, dove il confine tra show e festa si annulla.

Gran finale domenica 10 agosto con uno degli artisti più seguiti della scena urban italiana: Ghali. Con il suo stile inconfondibile e le hit da milioni di stream (Cara Italia, Good Times, Habibi), l’artista porterà sul palco uno spettacolo che è anche un manifesto culturale, visivo e musicale. Il live è inserito nel cartellone di “Notte all’Italiana” e si preannuncia come uno degli appuntamenti clou dell’intera stagione.

Tre date, tre stili diversi, una sola location: il MIA Garden, che si conferma come uno dei poli di riferimento per l’intrattenimento estivo in Sicilia.

I biglietti sono disponibili su TicketSms. Ingresso riservato ai maggiori di 18 anni.

