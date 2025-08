Ignoti si sono intrufolati all’interno di un’azienda vinicola in territorio di Sambuca di Sicilia e hanno danneggiato il quadro elettrico della pressa per il mosto e il radiatore dell’impianto di refrigerazione. A fare la scoperta è stato il proprietario, un imprenditore sessantenne, che ha formalizzato la denuncia ai carabinieri della Stazione di Sambuca di Sicilia. E i militari hanno immediatamente avviato le indagini.

La Procura di Sciacca, ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di danneggiamento, per il raid messo a segno nella struttura commerciale. Non è escluso che volessero rubare cavi di rame e ferraglia, ma in mancanza di certezze non può essere esclusa l’ipotesi di un gesto mirato. Il danno è stato quantificato in circa 3 mila euro.

