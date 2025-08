Formazione e lavoro, Euroform e Guadagni Spa insieme per il futuro dei giovani: parte il corso gratuito di Meccatronica ad Agrigento

AGRIGENTO – Una nuova alleanza tra formazione e impresa si traduce in un’occasione concreta per il territorio. Euroform, storica Scuola Professionale dei Mestieri, e Guadagni Spa, azienda leader nel settore automotive e partner del gruppo Stellantis, danno ufficialmente il via a un corso gratuito per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni, destinato a disoccupati tra i 18 e i 65 anni non ancora compiuti.

Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’Avviso 7/2023 PR FSE – Sicilia 2021/2027 e prevede 500 ore di formazione, tra teoria e pratica. Il valore aggiunto? Uno stage direttamente all’interno della sede Guadagni Spa, per mettere subito in campo le competenze apprese.

«In un mondo sempre più orientato verso le specializzazioni meccatroniche e l’elettrificazione del parco auto – afferma la Guadagni Spa – sentiamo il dovere di formare figure pronte ad affrontare le sfide del futuro. Per questo abbiamo scelto Euroform come partner, in un progetto che coniuga innovazione e visione».

L’iniziativa, che rientra tra le attività di responsabilità sociale d’impresa promosse dall’azienda, rappresenta un tassello importante per la crescita delle competenze professionali in Sicilia, con uno sguardo concreto all’occupazione e alla valorizzazione del capitale umano locale.

Anche Euroform conferma la volontà di costruire un ponte solido tra scuola e mondo del lavoro. «Quando due grandi realtà del territorio collaborano – si legge nella nota della scuola – si genera valore, ma soprattutto opportunità per la comunità».

Il corso si svolgerà nella sede Euroform di Agrigento, in Piazzale Fratelli Rosselli 1.

Per info e iscrizioni:

📞 Numero Verde: 800 303011

💬 WhatsApp: 327 8861025

🌐 Sito web: www.euroformweb.it

