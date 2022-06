San Leone, scoppia una zuffa: uomo accoltellato alla spalla

Scoppia una zuffa davanti ad un locale di viale Dei Giardini, a San Leone, e un trentottenne agrigentino viene ferito da una coltellata alla spalla. Trasportato in ospedale, per sua fortuna, non è in pericolo di vita. Tutto quanto durante la notte fra venerdì e ieri. Tra più soggetti sarebbe nata una discussione, per motivi poco chiari, fino al punto che, i protagonisti dalle parole sarebbero passati alle vie di fatto. Il più esagitato, ad un certo punto, avrebbe tirato fuori un’arma da taglio, e avrebbe colpito il “rivale” agrigentino alla spalla.

La coltellata gli ha provocato una lesione. L’agrigentino è stato trasferito, con un’ambulanza del 118, al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli hanno suturato la ferita. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Nelle prossime ore sentiranno il trentottenne per cercare di ricostruire cosa sia accaduto, e provare ad identificare i coinvolti nella rissa e, soprattutto, chi ha sferrato la coltellata.