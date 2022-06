Deve scontare 1 anno, 1 mese e 29 giorni per un furto aggravato, in concorso, commesso a Ribera il 20 dicembre del 2016. I carabinieri della Tenenza di Ribera in esecuzione di una misura cautelare di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato B.M., cinquantenne, marocchino, operaio. Dopo le formalità di rito, e la notifica dell’ordinanza, il cinquantenne è stato accompagnato alla Casa circondariale di Sciacca.