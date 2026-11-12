Nuovo furto di auto sul territorio di Canicattì. Ignoti malviventi hanno preso di mira e rubato una Cinquecento Abarth nella fascia serale, agendo indisturbati tra le ore 19 e le 22. La vettura è di proprietà di un giovane operaio di 25 anni del posto.

Non appena si è accorto della scomparsa del mezzo, il proprietario si è recato presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere formale denuncia.

I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini del caso per cercare di risalire agli autori del colpo e provare a rintracciare l’automobile. Al vaglio degli investigatori potrebbero finire eventuali immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui era parcheggiata la vettura.

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