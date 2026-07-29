E’ di due feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di martedì lungo via Luca Crescente, precisamente alle quattro strade, nel tratto che collega Porta Aurea con il quartiere balneare di San Leone. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e una Jeep. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ventenne agrigentino.

Il ragazzo è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice rosso. Non versa in pericolo di vita. Al pronto soccorso è finita anche una seconda persona. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri della Radiomobile e i poliziotti della sezione Volanti. I militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre gli agenti si sono occupati della viabilità.

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