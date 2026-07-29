Si sono vissuti momenti di apprensione nella tarda mattinata di martedì a San Leone. Un pensionato settantenne, a causa del mare mosso, ha rischiato di annegare nella spiaggia della “Pubblica Sicurezza”, lungo il viale delle Dune.

Tempestivo e provvidenziale l’intervento di due carabinieri liberi dal servizio che, alla vista del bagnante in difficoltà, non hanno esitato un attimo a tuffarsi in acqua per riportarlo a riva. I due militari, rimasti lievemente feriti, hanno portato in salvo l’uomo ed evitato una tragedia.

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