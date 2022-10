San Leone. Risse, spaccio e danneggiamenti: arriva nuova videosorveglianza

La Giunta comunale di Agrigento ha approvato un progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di videosorveglianza, per rendere maggiormente sicura la frazione balneare di San Leone. I fondi sono subito disponibili grazie al programma operativo complementare “Legalità 2014-2020″, dopo il protocollo sottoscritto tra il Comune, e l’Ufficio Territoriale del Governo.

Il progetto di potenziamento delle misure di sicurezza che interessano il territorio comunale si sviluppa per rispondere alla domanda di maggior sicurezza, attraverso l’installazione di sistemi di presidio tecnologico utili, per le azioni di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità, nel quadro delle sinergie tra le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale.

In particolare l’intervento, per complessivi 250.000 euro prevede la realizzazione di un sistema di videosorveglianza del porticciolo turistico, e del lungomare Falcone Borsellino, costituito da nuove telecamere posizionate in punti strategici, che consentiranno il monitoraggio di tutta l’area, compresi gli accessi da lungomare Falcone-Borsellino, con sistema ad alta definizione compreso di rilevazione targhe.

“Con questo provvedimento – afferma l’assessore alla Polizia Municipale di Agrigento Francesco Picarella – vogliamo intensificare ed estendere le attività di controllo delle Forze dell’Ordine, in un area particolarmente complessa come il Porticciolo Turistico ed il Lungomare Falcone Borsellino, dove negli ultimi anni si è potuto rilevare un aumento della microcriminalità e lo spaccio di stupefacenti”.