“Solidarietà all’azienda Calabrò”, Fratelli d’Italia torna a chiedere sicurezza

La segreteria cittadina di Fratelli d’Italia di Canicattì esprime solidarietà all’azienda Calabrò per il furto subito. Ignoti hanno sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento nel centro di Canicattì si sono intrufolati e nel giro di 7 minuti hanno portato via capi di abbigliamento griffati generando un danno ingente. “Purtroppo come denunciato ormai da diversi mesi da parte nostra- si legge in una nota- continuano nella nostra città i vili atti di criminalità nei confronti di nostri cittadini che dimostrano ancora una volta il forte degrado sociale e culturale che stiamo attraversando e la preoccupante assenza di un controllo del territorio più oculato e radicale. Abbiamo più volte chiesto interventi da parte delle istituzioni preposte per rafforzare e rinforzare la presenza delle nostre forze dell’ordine al fine di poter meglio controllare il territorio .

La situazione di insicurezza è diventata intollerabile per tutti i nostri cittadini e per le attività economiche che scoraggiano gli investimenti e le presenze verso Canicattì”.