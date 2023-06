San Leone: Proposte per migliorare il traffico e la sicurezza stradale nella stagione estiva

San Leone, con la sua splendida posizione sul lungomare, è una meta turistica amata da visitatori e residenti. Tuttavia, l’aumento del numero di veicoli e la mancanza di un adeguato piano viabilistico stanno creando problemi di congestione del traffico che mettono a rischio la mobilità e la sicurezza stradale. Al fine di affrontare questa problematica, si suggerisce all’amministrazione comunale di Agrigento di esaminare attentamente alcune soluzioni che mirano a snellire il traffico in entrata e a migliorare l’organizzazione urbana, al fine di offrire un’estate vivace e sicura a tutti i residenti e visitatori.

Una delle proposte riguarda la trasformazione di Viale Viareggio in una strada a senso unico che conduce verso il lungomare. Considerando la congestione del traffico causata dalla presenza di mezzi pesanti, autobus di linea o pullman turistici, autobotti d’acqua e autovetture parcheggiate su entrambi i lati di Viale Viareggio, si suggerisce di rendere questa strada a senso unico verso il lungomare. Questa scelta consentirebbe di ridurre il flusso di veicoli in entrata, facilitando il transito e migliorando la fluidità del traffico. Inoltre, l’implementazione di un’unica direzione di marcia permetterebbe ai mezzi di soccorso o di emergenza di raggiungere rapidamente le destinazioni necessarie senza ostacoli.

Un’altra proposta riguarda il piazzale Caratozzolo, dove si suggerisce di ridisegnare gli stalli di parcheggio utilizzando il sistema a spina di pesce. Questo approccio permetterebbe di ottimizzare lo spazio disponibile, offrendo un maggior numero di posti auto rispetto all’attuale configurazione. Inoltre, si propone di trasformare il piazzale in un parcheggio a pagamento, installando semplicemente due sbarre automatiche per l’ingresso e l’uscita, insieme a macchinette automatiche per il pagamento della sosta. Tutto questo scoraggerà la sosta di camper o altri mezzi non autorizzati. Si potrebbero anche valutare agevolazioni per i commercianti, i lavoratori e i residenti, al fine di incoraggiare l’utilizzo del parcheggio e ridurre il numero di veicoli in sosta in modo irregolare lungo le strade principali.

Aggiungiamo che sarebbe opportuno vietare la sosta e il transito di auto e mezzi a motore sopra i moli del porticciolo turistico. Questa misura è essenziale per garantire la sicurezza dei pedoni e dei visitatori che frequentano l’area portuale. Al fine di ottimizzare ulteriormente la gestione del traffico, si potrebbe considerare l’implementazione di un sistema di accesso limitato, consentendo il transito solo a mezzi autorizzati negli orari dedicati al carico e scarico di merci. Questa restrizione aiuterebbe a mantenere liberi gli spazi pedonali, migliorando la sicurezza complessiva dell’area e creando un ambiente più piacevole per i visitatori.

Parallelamente a queste proposte riguardanti il traffico e il parcheggio, sarebbe auspicabile che l’amministrazione comunale consideri ulteriori interventi volti a migliorare il decoro, la sicurezza e i servizi offerti a San Leone. Questi interventi potrebbero includere la sistemazione delle aree verdi, la manutenzione delle strade e delle aree pedonali, nonché l’implementazione di misure di sicurezza supplementari, come l’installazione di telecamere di sorveglianza o un maggiore presidio delle forze dell’ordine (come già avviene) durante i periodi di maggior afflusso turistico.

In conclusione, la proposta di rendere Viale Viareggio a senso unico verso il lungomare (o senza auto in sosta), ridisegnare gli stalli di parcheggio sul piazzale Caratozzolo e migliorare il decoro, la sicurezza e i servizi a San Leone mira a soddisfare le esigenze della comunità locale e dei visitatori. Queste soluzioni, se valutate attentamente e attuate, possono contribuire a ridurre la congestione del traffico, aumentare il numero di posti auto disponibili e migliorare complessivamente l’esperienza nella località balneare. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale accolga queste proposte, lavorando in collaborazione con i cittadini per creare un ambiente urbano più efficiente, sicuro e accogliente a San Leone.