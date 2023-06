Orrore senza limiti: Il crudele sacrificio del cane a Santa Margherita di Belice scuote l’opinione pubblica

Sarebbe stato legato per le zampe posteriori con del filo di ferro e poi dato alle fiamme. Il cane completamente carbonizzato è stato rinvenuto in una strada secondaria di Santa Margherita di Belice dai volontari dell’associazione “Oasi di Ohana”. Sul posto sono state chiamate le forze dell’ordine.

“Purtroppo il timore (ripetiamo, è una ipotesi) – dice una nota – è che il cane, ancora in vita, sia stato prima bloccato legandolo per i piedi, poi cosparso di liquido infiammabile e successivamente dato alle fiamme. Domani mattina l’associazione depositerà una denuncia contro ignoti”.

“Non so se sia stato l’atroce Arancia Meccanica di alcuni ragazzini o una vendetta di qualcuno a cui il cane possa aver dato ‘fastidio’ – si legge ancora -. Spero che in fretta ce lo dicano i carabinieri, in cui riponiamo massima fiducia e che siamo certi indagheranno senza sosta perché si tratta dell’assassinio di un cane innocente”.