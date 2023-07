Privi dell’obbligatoria tracciabilità. Prodotti ittici e altri alimenti per complessivi 40 chilogrammi sono stati sequestrati dai carabinieri del Centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, che è coordinato dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, nel corso di ispezioni in un ristorante del lungomare Falcone Borsellino, e in un chiosco sulla spiaggia di viale delle Dune.

I proprietari delle due attività di ristorazione sono stati sanzionati 2.500 euro “a testa”. Questo tipo di attività dei carabinieri è mirata soprattutto a riportare legalità nel settore agro-alimenti. Dall’inizio della campagna estiva sul mangiare sicuro, scattata il primo giugno scorso fino ad oggi, sono oltre 400 chili i prodotti carnei, ittici e caseari posti sotto sequestro. In due mesi elevate sanzioni per quasi 50 mila euro.