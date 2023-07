Trovato ubriaco alla guida della sua Fiat Panda, in piazza Duomo a Casteltermini. A fermare l’uomo, un operaio quarantottenne, sono stati i carabinieri della Stazione cittadina.

E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per guida in stato d’ebbrezza. I militari hanno accertato che aveva un tasso alcolico pari a 1,19 g/l.