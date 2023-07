Coach Pilot e la Squadra di Agrigento: Pronti per il Campionato 2023/24 di Basket

Il campionato 2023/24 di basket si avvicina e il Girone Verde vedrà la squadra di Agrigento entrare in azione il 1° ottobre al Palamoncada nel match contro la Real Sebastiani Rieti. Il coach Damiano Pilot si è espresso riguardo al calendario e al roster della squadra, mostrando ottimismo e fiducia nell’imminente stagione.

Iniziamo con le parole del coach Damiano Pilot, il quale ha affrontato la questione del calendario senza particolari pretese. Secondo lui, la sequenza delle partite può influenzare solo fino a un certo punto, poiché, alla fine, tutte le squadre dovranno affrontarsi. Tuttavia, l’allenatore si è dimostrato entusiasta di iniziare il campionato giocando in casa, perché avere il supporto del pubblico sin dalla prima partita è sempre un vantaggio. Allo stesso tempo, Pilot ha sottolineato che la regular season di quest’anno è diversa da quella precedente, con molti più turni infrasettimanali che richiederanno un’organizzazione migliore, soprattutto per le lunghe trasferte che la squadra di Agrigento dovrà affrontare.

Passando al roster, il coach Damiano Pilot è fiducioso nel gruppo di giocatori scelti per la stagione. “Il roster – dice il coach – è stato costruito tenendo conto non solo delle abilità tecniche, ma anche degli aspetti comportamentali e umani dei giocatori. La squadra è composta da ragazzi altamente motivati e ambiziosi, con diverse prospettive individuali, ma tutti accomunati dallo stesso spirito di squadra e dalla volontà di dimostrare di essere i migliori”.

I due giocatori provenienti dagli Stati Uniti, sembrano essere una promettente aggiunta alla squadra di Agrigento. “Dwayne Cohill – afferma Pilot – è un giocatore abituato a gestire il pallone nei momenti decisivi delle partite. Jacob Polakovich, è un giovane e intelligente giocatore di ruolo lungo che ha dimostrato grande volontà di adattarsi al nuovo campionato e alla squadra”.

Il coach Damiano Pilot ha espresso la sua soddisfazione per la scelta dei due giocatori, ritenendoli profili che si integreranno bene nella squadra già esistente. Oltre a Jacob Polakovich, la squadra annovera altri giocatori di spessore, tra cui Meluzzi, lAmbrosin, Chiarastella, Caiazza, Sperduto, Morici, Traorè e Peterson. Marco Morganti è l’assistente coach.

Agrigento si prepara dunque per una stagione di basket competitiva e appassionante. Con il supporto del pubblico e la determinazione dei giocatori, il team punta a dimostrare il proprio valore e a raggiungere traguardi importanti. Il campionato 2023/24 si prospetta dunque ricco di sfide e opportunità per la squadra di Agrigento, e i tifosi non vedono l’ora di vedere i loro beniamini in azione sul campo per lottare per la vittoria.

Ecco il calendario: