AGRIGENTO – Chi deve raggiungere San Leone dovrà prestare attenzione alle limitazioni previste su Viale delle Dune. La chiusura al traffico sarà mantenuta fino a venerdì 23 ottobre 2026, dalle 9:30 alle 13, per consentire la prosecuzione degli interventi di ripristino e il completamento delle opere ancora da eseguire.

Il calendario del cantiere ha subito uno slittamento rispetto alla programmazione iniziale, che indicava il periodo compreso tra il 12 e il 14 ottobre. Per consentire la conclusione dei lavori, il Comune di Agrigento ha quindi disposto il prolungamento delle misure che regolano la circolazione nel tratto interessato.

Alla base del provvedimento c’è un’ordinanza firmata da Giovanni Mantione, dirigente del settore Lavori pubblici, adottata su richiesta del dipartimento Ambiente della Regione Siciliana.

Durante le attività dovrà essere assicurata la possibilità di raggiungere le abitazioni e le altre proprietà private presenti nella zona. Qualora gli interventi interessino marciapiedi o percorsi ciclopedonali, dovranno essere predisposti itinerari protetti per garantire il passaggio in condizioni di sicurezza.

La gestione della viabilità potrà essere adeguata alle necessità del cantiere anche attraverso l’attivazione di un senso unico alternato, con regolazione affidata agli operatori presenti sul posto oppure a impianti semaforici temporanei.

Le limitazioni riguardano la fascia oraria mattutina indicata nell’ordinanza. Per ridurre il rischio di rallentamenti, è consigliabile programmare gli spostamenti tenendo conto della chiusura e delle eventuali modifiche alla circolazione.

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