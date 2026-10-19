Storia, identità e condivisione hanno accompagnato il Gruppo Storico Abatellis Branciforti Conti di Cammarata – Duchi di San Giovanni Gemini alla XXVI edizione dell’Opuntia Ficus Indica Fest di Roccapalumba.



Gli Abatellis Branciforti hanno sfilato nel corteo storico insieme alle vicesindache di Cammarata, Rosalinda Maggio, e di San Giovanni Gemini, Cinzia (Enza) Guagenti, che hanno preso parte anche alla presentazione dei gruppi storici, ricordando il legame profondo tra le nobili casate rappresentate dal gruppo fondato dalla Presidente Irene Catarella e la storia dei due comuni dell’agrigentino. Rosalinda Maggio, vicesindaca di Cammarata, ha ricordato come gli Abatellis abbiano trasformato Cammarata in una potente Contea nel 1451 e contribuito alla costruzione di chiese e monumenti ancora oggi simbolo del paese. Ha inoltre richiamato la figura della contessa Margherita Abatellis Branciforti e del marito Blasco Branciforti, sepolti nella Chiesa Madre, sottolineando il valore della loro eredità storica. Cinzia (Enza) Guagenti, vicesindaca di San Giovanni Gemini, ha evidenziato il ruolo degli Abatellis nella fondazione del paese, attraverso il riconoscimento dello ius aedificandi e dello ius populandi, legato a Margherita Abatellis Branciforti e al primo marito Federico II Abatellis Ventimiglia. Ha ricordato, inoltre, il contributo dei Branciforti nel rendere San Giovanni Gemini prestigioso del Ducato e come il loro stemma sia quello attuale del paese. Irene Catarella, presidente del Gruppo Storico Abatellis Branciforti, ha espresso orgoglio per la partecipazione alla manifestazione in rappresentanza del territorio agrigentino e dei propri antenati. Ha richiamato il significato degli stemmi nobiliari: il grifone degli Abatellis, simbolo dell’aspirazione a elevarsi e guardare lontano, e il leone rampante dei Branciforti, emblema di forza e coraggio. Ha quindi ringraziato le amministrazioni comunali per la loro preziosa presenza, l’Amministrazione di Roccapalumba, rappresentata dalla Vicesindaca Rossella Romano, e gli organizzatori, con un riconoscimento particolare a Rosolino Pecoraro. Il successo degli Abatellis Branciforti è frutto di un grande lavoro di squadra che la Catarella ha sempre riconosciuto ringraziando ogni singolo membro del gruppo storico. Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla vicepresidente Simona Infantino per l’impegno costante e a Fabio Bastillo per le fotografie e i video.



Rossella Romano, vicesindaca di Roccapalumba, ha espresso soddisfazione per il corteo storico e ringraziato gli Abatellis Branciforti per la partecipazione. Ha inoltre sottolineato il valore delle donne nella storia e l’importanza di custodire e trasmettere il patrimonio di tradizioni della comunità locale che rappresenta attraverso eventi come l’Opuntia Ficus Indica Fest. Rosolino Pecoraro, del Gruppo Storico Feudo Palumba, ha manifestato apprezzamento per la presenza degli Abatellis Branciforti e degli altri gruppi partecipanti, capaci di trasformare il corteo in un’occasione di incontro tra realtà diverse. Ha evidenziato il grande lavoro che si cela dietro manifestazioni di questo tipo, fatto di organizzazione, impegno, passione e collaborazione, sottolineando quanto sia fondamentale fare rete per mantenere viva la memoria storica e valorizzare le identità territoriali.



La manifestazione ha confermato la vocazione intercittadina e inclusiva del Gruppo Storico Abatellis Branciforti, arricchita dalla presenza dei ragazzi dell’Arca, accompagnati da Roberta, Ambra e Giuseppe. Una partecipazione che va oltre la rievocazione del passato e diventa occasione di cultura, integrazione, socialità e condivisione, rafforzando il legame tra Cammarata, San Giovanni Gemini e le altre comunità siciliane.



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