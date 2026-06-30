Caduto nel raggiro della truffa dello specchietto. La vittima è un ventenne studente agrigentino. È accaduto nei giorni scorsi, nelle ore pomeridiane, lungo viale Emporium, nei pressi del quartiere balneare di San Leone. Il giovane era uscito da casa per sbrigare alcune commissioni quando ha sentito un colpo secco accompagnato da un forte rumore.

Poco dopo si è avvicinato un soggetto, a bordo di un’auto di grossa cilindrata, che gli ha chiesto 300 euro per un presunto danno provocato allo specchietto. Il ventenne, davanti l’insistente richiesta di denaro e notando lo specchietto rotto, ha consegnato tutti i soldi che in quel momento aveva in tasca: 40 euro.

Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stato vittima della truffa dello specchietto e ha chiamato la polizia. E gli agenti, hanno raccolto il racconto del ragazzo, e si sono messi sulle tracce del tizio e del veicolo segnalato. La Polizia di Stato ritiene importante mettere in guardia gli automobilisti, invitandoli ad una maggiore attenzione.

L’obiettivo è evitare che il copione si ripeta ancora, con altre vittime e lo stesso trucco consumato in strada, in pieno giorno, facendo leva sulla paura e sulla confusione.

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