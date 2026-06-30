Da Catania a Canicattì per mettere a segno l’ormai nota truffa del finto carabiniere. Si era spacciato per un maresciallo e aveva convinto un’anziana di 85 anni a consegnare svariati monili d’oro per un valore complessivo di 5.000 euro per tirare fuori dai guai i figli coinvolti in un fantomatico incidente stradale ed evitare il carcere.

I carabinieri della Stazione della Compagnia di Canicattì, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato, rintracciato e denunciato un 29enne catanese. L’uomo dovrà rispondere di truffa aggravata. Le indagini proseguono per cercare di individuare i complici del ventinovenne, tra questi il falso carabiniere della telefonata.

Ed è anche possibile che i soggetti siano gli autori di altri colpi del genere in provincia.

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