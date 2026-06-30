Vandali in azione alla scuola Pascoli di Campobello di Licata. Si tratta del secondo atto di vandalismo dopo quello che ha interessato il quadro elettrico della pubblica illuminazione.

Il sindaco di Campobello di Licata, Vito Terrana, ha già formalizzato denuncia di entrambi gli episodi presso la caserma dei Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire agli autori.

“La pubblica illuminazione dopo l’intervento di ripristino del quadro elettrico è tornata nella sua funzione. Abbiate cura del bene comune, ogni atto che offende l’equilibrio di una comunità va perseguito senza esitazione”, ha concluso il primo cittadino.

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