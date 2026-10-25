Niente serate danzanti o eventi musicali in due locali nei pressi del porticciolo turistico e lungo il viale delle Dune a San Leone. Lo ha stabilito il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, facendo scattare una diffida. Il provvedimento è stato firmato a causa dell’assenza delle necessarie autorizzazioni per l’intrattenimento.

I due punti di riferimento della movida agrigentina rimarranno regolarmente aperti al pubblico per le normali attività di somministrazione, ma le piste da ballo e le casse dovranno restare spente. La diffida impone infatti il divieto assoluto di organizzare qualsiasi tipo di spettacolo musicale fino a quando non verranno regolarizzati i permessi.

I controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle normative di sicurezza e pubblico spettacolo proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.

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