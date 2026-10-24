Inchiesta sui fondi per gli eventi ad Agrigento, Iacono: «Serve trasparenza»

La deputata nazionale del Pd interviene sull’inchiesta della Procura di Agrigento che coinvolge Calogero Pisano e due dirigenti pubblici

AGRIGENTO – «L’inchiesta della Procura di Agrigento sulla gestione dei fondi destinati alle manifestazioni turistiche e culturali impone una riflessione sulla gestione delle risorse pubbliche in Sicilia». Lo dichiara Giovanna Iacono, deputata nazionale del Partito Democratico, intervenendo sulla vicenda che coinvolge il deputato Calogero Pisano e due dirigenti pubblici.

Tra le ipotesi di reato figurano l’associazione a delinquere, la truffa, il peculato e l’ipotizzato finanziamento illecito. Si tratta di contestazioni che dovranno essere accertate nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza e in attesa degli sviluppi dell’indagine.

Sul piano politico, Iacono richiama la necessità di garantire trasparenza nell’utilizzo dei finanziamenti pubblici e di tutelare la credibilità delle istituzioni.

«Agrigento e l’intera provincia non meritano di finire nuovamente sotto i riflettori delle cronache giudiziarie per opacità e presunti mercanteggiamenti di risorse pubbliche», afferma la deputata, sottolineando l’importanza di una gestione rigorosa delle risorse destinate al territorio.

«La politica ha il dovere di essere d’esempio e di tutelare e usare con rigore ogni singolo euro dei cittadini», conclude Iacono.

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