La Vardera porta il “modello Agrigento” a Roma. Ma Sodano deve dimostrare che funziona

La Vardera porta il “modello Agrigento” a Roma. Ma Sodano deve dimostrare che funziona

Dal 23 al 25 ottobre si svolgono a Roma gli Stati generali di Progetto Civico Italia. Sodano partecipa all’incontro, ma il suo ruolo nella rete nazionale resta da definire. Per Controcorrente, la sfida è trasformare il consenso elettorale in risultati amministrativi.

ROMA – AGRIGENTO – Michele Sodano partecipa agli Stati generali di Progetto Civico Italia, la rete coordinata da Alessandro Onorato alla quale si è avvicinato il movimento di Ismaele La Vardera. Al momento, tuttavia, non risulta che al sindaco sia stato conferito uno specifico incarico ai vertici della rete nazionale. Un elemento che solleva un interrogativo sul peso dell’esperienza agrigentina nel progetto politico di Controcorrente.

La questione non riguarda soltanto gli equilibri nazionali. Agrigento è il Comune conquistato dal movimento di La Vardera e rappresenta il banco di prova della sua proposta amministrativa: il consenso elettorale basta a fare di Agrigento un modello?

La Vardera costruisce la rete, Agrigento resta il banco di prova

Gli Stati generali di Progetto Civico Italia, in programma dal 23 al 25 ottobre a Roma, si inseriscono nel percorso avviato il 5 e 6 settembre ad Agrigento con gli Stati generali di Controcorrente. In quell’occasione, Onorato aveva definito l’intesa con il movimento siciliano un «matrimonio» utile al campo progressista, come riportato dall’ANSA.

Il 23 ottobre, Onorato ha presentato oltre 400 proposte attraverso 20 laboratori tematici. L’obiettivo è mettere il programma a disposizione del centrosinistra e partecipare alle eventuali primarie della coalizione.

Per La Vardera, la rete nazionale può rafforzare il peso politico di Controcorrente, anche in vista della sfida per la guida della Regione Siciliana. La partita è quella della costruzione di uno spazio politico più ampio, capace di superare i confini regionali.

Agrigento rappresenta il principale banco di prova di questa ambizione. Controcorrente ha sostenuto l’elezione di Sodano e può rivendicare la conquista del Comune come un risultato politico. Una vittoria elettorale, tuttavia, non coincide automaticamente con la costruzione di un modello amministrativo: a determinarne il valore sono la qualità delle decisioni, la capacità di governo e i risultati conseguiti.

Il nodo politico: autonomia e responsabilità

Il rapporto tra Sodano e Controcorrente è emerso a settembre con la vicenda del vicesindaco Giovanni Crosta.

Crosta si è dimesso l’11 settembre, dopo un confronto politico e la revoca di una delega.

La vicenda ha evidenziato la tensione tra l’autonomia del sindaco e l’indirizzo politico del movimento. Il nodo è la capacità di assumere decisioni autonome e di risponderne ai cittadini, anche quando queste divergono dalle posizioni del proprio schieramento.

Il programma nazionale e i risultati da verificare

Progetto Civico Italia punta a rafforzare la rete civica nazionale. Ad Agrigento, però, il valore del progetto si misurerà sui risultati concreti.

Anche la collaborazione con Alessandro Onorato sul tema di Luigi Pirandello dovrà tradursi in iniziative capaci di produrre ricadute concrete per la città.

La prova del «modello Agrigento»

La crescita nazionale di Controcorrente e il bilancio dell’amministrazione comunale restano due piani distinti. La Vardera lavora alle alleanze e alla costruzione del programma; ad Agrigento si misura, invece, la capacità del progetto politico di tradursi in azione amministrativa.

La conquista del Comune è un risultato elettorale, non ancora la prova di un modello. A certificarne il valore saranno la qualità dei servizi, le scelte amministrative e i risultati per i cittadini. È su questo terreno, prima ancora delle ambizioni nazionali, che Controcorrente dovrà rendere conto della propria esperienza.

Perché un modello amministrativo non si misura soltanto dalle città che conquista, ma soprattutto da come le governa.

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