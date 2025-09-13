Scoppia una lite tra ambulanti abusivi di nazionalità senegalese e intervengono gli agenti della Polizia locale. È successo sul lungomare di San Leone, nel rione balneare di Agrigento. I vigili urbani hanno riportato la calma e proceduto al sequestro di vari oggetti, tutta merce contraffatta. Da successivi accertamenti uno dei venditori ambulanti è risultato in possesso di una patente di guida non valida sul territorio nazionale e anche l’automobile era sprovvista di assicurazione. La merce è stata posta sotto sequestro ed il venditore adesso rischia anche una denuncia.

